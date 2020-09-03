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    • 03.09.2020 12:01
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    Son dakika: / adına faaliyet yürüten "" adlı gruba operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü / adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Şüphelilerin 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, propagandasını yaptıkları örgüt adına maddi talepte bulunduğu belirlendi.

    PKK/KCK'nın hackerlarına operasyon!

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü / içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "" adlı grubun mensubu oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

    Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarla 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

    Bu arada şüphelilerin 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, propagandasını yaptıkları örgüt adına maddi talepte bulunduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: PKK/KCK adına faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" adlı gruba operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
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