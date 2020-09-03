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    • 03.09.2020 11:26
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    Polis ini gören hemen sini taktı! Yer:

    Son dakika haberi... ’da virüs ile mücadele kapsamında yapılan ler sırasında polisi görenler cep veya kollarında taşıdıkları leri hemen takarken çene altındakileri de düzeltti. Görevliler, durdurdukları bazı kişilere, “Ceza mı, maske mi yoksa hastalık mı, hangisi iyi?” diye sorarken, uygulamanın kişilerin, yakınlarının ve toplumun yararına olduğunu hatırlattı.

    Polis denetimini gören maskesini taktı

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Marmara Caddesi ile Avcılar sahilinde maske denetimi yaptı.

    Maske kullanımını daha etkin hale getirmeyi amaçlayan, maske takmayanların uyarılmasını hedefleyen denetimi görenler güvenlik güçlerini uzaktan görür görmez hemen maskelerini cep veya kollarından çıkararak taktı.



    Maskelerini çenelerinin altında tutanlar da uyarıldı. Denetimler sırasında bir kişi maskesini tam indirirken, "Kamera ile yüz tanıma sistemi uygulanıyor zannettim." dedi.

    Herkesin kullandığının aksine çene için düzenlenmiş siperlik kullanan Mülazım Bengü ise, bunu sağlığı için kullandığını söyledi.

    Avcılar sahiline dün akşam inen ancak yanlarında maske bulunmayan kişilerin dolaşmalarına izin verilmezken, yakındaki bir yerden giderek maske temin etmeleri istendi.

    Görevliler, durdurdukları bazı kişilere, "Ceza mı, maske mi yoksa hastalık mı, hangisi iyi?" diye sorarken, uygulamanın kişilerin, yakınlarının ve toplumun yararına olduğunu hatırlattı.

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    Haberler Güncel Polis denetimini gören hemen maskesini taktı! Yer: İstanbul
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