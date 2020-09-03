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    • 03.09.2020 11:20
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    Bakanlıktan flaş karar! 'ın 'Kel oğlan ak ülke' adlı masal kitabı müstehcen yayın ilan edildi

    Son dakika haberi... tarafından yazılan "" isimli kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilecek. Aile, Çalışma ve Koruma Kurulu kararı 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Bakanlık harekete geçti! Masal kitabında tecavüz skandalı...

    tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi.

    Aile, Çalışma ve Koruma Kurulu kararı 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

    Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

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