Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte milyonlarca vatandaş yasakların geri gelip gelmeyeceği merak etmeye başladı. Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak, soruları yanıtlayacak. Peki, Yasaklar geri gelecek mi? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 18 ve 65 yaş yasağı olacak mı? İşte detaylar...

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaş riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.