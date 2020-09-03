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    • 03.09.2020 Gazete
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    Ege ve 'de ataşle oynayan Batılı devletlere 'den net uyarı: Sakın germeyin kaybeden siz olursunuz

    Batılı devletler ateşle oynuyor. 'nde ve 'de gergin olan tansiyonu yükseltiyor. Buna karşın uyarıyor: Sakın germeyin kaybeden siz olursunuz.

    Sakın germeyin
    Batı ateşle oynuyor. Ege ve 'de tansiyonu yükseltiyor. Ama uyarıyor: Kaybeden siz olursunuz.



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