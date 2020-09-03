Batı ateşle oynuyor. Ege ve Akdeniz'de tansiyonu yükseltiyor. Ama Türkiye uyarıyor: Kaybeden siz olursunuz.
Merkel, Macron, Miçotakis kaosa daldı! Yanlarına Netanyahu'yu, Sisi'yi, Anastasiadis'i, Nahyan'ı da aldı! Karanlık sulara açıldı!
Türkiye'nin hakim olduğu denizlerde hak iddia edip korsanlık yaptı. Ankara ise gemileri bölgeye yolladı. Şer ittifakına karşı demir attı!
Aynı ipte oynayan cambazlar, Ege'yi Akdeniz'i gerdi! Türkiye ise mesajı gönderdi: Köprüden önce son çıkış!
Merkel, Macron, Miçotakis kaosa daldı! Yanlarına Netanyahu'yu, Sisi'yi, Anastasiadis'i, Nahyan'ı da aldı! Karanlık sulara açıldı!
Türkiye'nin hakim olduğu denizlerde hak iddia edip korsanlık yaptı. Ankara ise gemileri bölgeye yolladı. Şer ittifakına karşı demir attı!
Aynı ipte oynayan cambazlar, Ege'yi Akdeniz'i gerdi! Türkiye ise mesajı gönderdi: Köprüden önce son çıkış!