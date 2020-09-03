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    • 03.09.2020 21:21
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    'de 'a karşı 'nin ilan etmesinin ardından MSB'den açıklama: ile tatbikat icra edilmeyecek

    cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 'ndan, tarafından ilan edilen sonrasında ilan edilen 'lerin seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulama olduğu, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyetinin icra edilmeyeceği belirtildi.

    Doğu Akdeniz'de Rusya'yı da durdurduk

    Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki bölgemizde NOTAM ilan etmesine karşılık olarak Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin detayları MSB tarafından açıklandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM'ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir. Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos tarihlerinde yapılanlar gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibarettir. Bu kapsamda, yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir."
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    Haberler Güncel Doğu Akdeniz'de NOTAM'a karşı Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından MSB'den açıklama: Rusya ile tatbikat icra edilmeyecek
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