Zeytinburnu'nda katıldığı programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Ali Yerlikaya, "Hemşerimizin birinin bulguları pozitif çıkmış. Biz testi pozitif çıkan kişinin temas ettiklerine 15 gün evden çıkmayın diyoruz. Şimdi sabır zamanı. Tomografi temiz çıkmış, hastaneye yatırılacak bir durum yok. 15 gün bekle diyoruz. Filyasyon takip kurullarımız 39 ilçede bu kardeşlerimize sahip çıkarak, onların dışarıya çıkmamaları için denetim- gözetim görevleri, vefa sosyal destek gruplarımızla ise onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizden bir şey istiyorum, Allah rızası için dışarıya çıkmayın. İdari işlem yapmaktan hayâ ediyoruz. Pozitif olduğunu bile bile bir kardeşimiz kendi sağlığını düşürmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Pozitif olduğunu biliyor, tüm dünyanın ve ülkemizin bununla uğraştığını biliyor buna rağmen dışarıya çıkıyorsa şehirle nasıl helalleşeceksin. Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin? Yeter artık savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz. Bir kişinin dahil olsa böyle hata yapmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.



