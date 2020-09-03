ALES/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ALES tercih robotu var mı? 2020 ALES taban puan boş kontenjan!

ALES 2020/1 taban puan boş kontenjan açıklandı mı? ALES tercih robotu var mı? ALES/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Bu sabah saat 10:00'da ÖSYM tarafından açıklanan ALES sonuçlarının ardından gözler ALES'in tercih dönemine çevrildi. Peki, ALES taban puanlar ne kadar? ALES tercih kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM'DEN DUYURU
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
CEVAP KAĞITLARI AÇIKLANDI
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
ALES TABAN PUANLAR NE KADAR?
Üniversitelerde tezli yüksek lisanslarda ALES şartı aranırken, tezsiz yüksek lisansların büyük çoğunluğunda bu zorunluluk bulunmuyor. Ancak ALES puanı istenmese bile, üniversitelerde çok rağbet edilen tezsiz yüksek lisans programlarında yüksek bir ALES puanı kabul şansını artırabiliyor.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçları kullanılıyor. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebiliyor), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekiyor. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan da belirlenebiliyor. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabiliyor.