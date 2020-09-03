ALES/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ALES tercih robotu var mı? 2020 ALES taban puan boş kontenjan!

ALES 2020/1 taban puan boş kontenjan açıklandı mı? ALES tercih robotu var mı? ALES/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Bu sabah saat 10:00'da ÖSYM tarafından açıklanan ALES sonuçlarının ardından gözler ALES'in tercih dönemine çevrildi. Peki, ALES taban puanlar ne kadar? ALES tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'DEN DUYURU

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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