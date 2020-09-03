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    • 03.09.2020 10:55
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    Son dakika: 'ın sözde emiri cezaevine girince kritik bilgiler ortaya çıktı!

    Son dakika haberi... 'ın sözde emiri , başarılı bir operasyon ile kıskıvrak yakalanmıştı. Önemli gelişmenin ardından birçok kritik bilgi ortaya çıkmaya başladı. DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasının çökertilmesine ilişkin dev adımlar atılırken, Özden'in yakalanması sonrası DEAŞ'ın sözde Türkiye emirliğini devrettiği isim de ortaya çıktı.

    DEAŞ'ın sözde emiri cezaevine girince krtik bilgi ortaya çıktı!

    'da yakalanıp tutuklanan 'ın sözde sorumlusu 'in oğlu ile birlikte Adana'da gözaltına alınan 5 zanlı 'a gönderildi. Özden cezaevine girince sözde Türkiye emirliğini oğluna verdiği öğrenildi.

    İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği iddiasıyla Adana'da gözaltına alınan Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında Mahmut Özden'in oğlu 'in de bulunduğu 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

    Ekipler, şafak vakti şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların İstanbul'da tutuklanan Mahmut Özden ve diğer zanlı ile bağlantılı oldukları öne sürülerek yakalandığı ve bu nedenle İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

    Ayrıca zanlı Hamza Özden'in babası cezaevindeyken sözde DEAŞ'ın Türkiye emirliğini yaptığı belirlendi.
    Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden cezaevine girince kritik bilgiler ortaya çıktı!
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