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    • 03.09.2020 Gazete
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    Bır dünya corona

    Saint-Germain, 3 futbolcusunun Coronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Fransız basını bu futbolcuların , Paredes ve olduğunu açıkladı. ’da ise ’nin (84) Covid- 19’a yakalandığı belirtildi.

    Bır dünya corona

    Saint-Germain, 3 futbolcusunun Coronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Fransız basını bu futbolcuların , Paredes ve olduğunu açıkladı. 'da ise 'nin (84) Covid- 19'a yakalandığı belirtildi.

    ALTIN VURUŞ!
    Yurdum insanı, Corona'yı kafasına takmadı. Altınlarını takıp soluğu 'altın' gününde aldı. Konya Selçuklu'da altın gününe katılan 16 kadından birinde COVİD-19'a rastlandı! 4 blok, 68 daireden oluşan site karantinaya alındı.



    MESAFESİZ PAPA
    , Vatikan'da 500 kişilik ayine katıldı. Sosyal mesafeye aldırmadı.



    EN KÜÇÜK VAKA
    Covid     kabusu dünyaya yayıldı. Virüs, genç yaşlı bebek çocuk tanımadı. Karacasu'da 2 aylık Arel isimli bebek de Corona'ya yakalandı. Anne ve babasıyla birlikte tedavi altına alındı.



    2. PİKİ YAŞIYORUZ
    toplantısının ardından açıklamalar yapan Bakan Koca, birinci dalganın ikinci pikini yaşadığımızı söyledi. "Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir" uyarısını yaptı. Koca, "En çok vaka artışı 'da yaşanıyor. Bayram ve düğünlerdeki dikkatsizlikler bu eşiğe getirdi. 29.865 sağlık çalışanı virüse yakalandı" dedi. Öte yandan dün 1.596 kişiye tanı konuldu. 45 kişi hayatını kaybetti. 947 kişi de iyileşti.

    81 İLDE DÜĞÜN KISITLAMASI
    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge yolladı. Sokak/köy, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler, 4 Eylül'den itibaren yasaklandı. Düğün ise nikah şeklinde 1 saatle sınırlandırıldı.

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