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    • 03.09.2020 18:37
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    İletişim Başkanı 'dan muhabire hakaret eden Macron'a tepki: Fransa gazeteciler için tehlikeli bir yer

    ’un ’da Hizbullah terör örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan  muhabiri ’ya yönelik hakaretlerine hesabı Twitter üzerinden tepki gösteren İletişim Başkanı , "Fransa’nın gazeteciler için tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır" açıklamasında bulundu.

    Altun'dan gazeteciyi hakaret eden Macron'a tepki

    Başkanı , 'un 'da Hizbullah terör örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan muhabiri 'ya yönelik hakaretlerine hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

    "FRANSA GAZETECİLER İÇİN TEHLİKELİ BİR YER"
    Altun paylaşımında, "Fransa'nın gazeteciler için tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır" ifadelerine yer verdi.



    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar;

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk.


    Bu olay, Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır.

    MACRON GERÇEKLERDEN KOPUK BİR DÜNYA HAYAL EDİYOR
    Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için 'da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor.

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