Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2020 12:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2020 13:10
    ABONE OL

    Türkiye'den 'nin ambargo kaldırma kararına çok sert tepki: Tümüyle yanlış bir karardır

    Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'nin Güney ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi. Çelik, "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'den ABD'nin ambargo kaldırma kararına çok sert tepki

    AK Parti Sözcüsü , "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin 'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti.

    Rum yönetiminin Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraf olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

    "Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasbedemez.

    Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır, hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye'den ABD'nin ambargo kaldırma kararına çok sert tepki: Tümüyle yanlış bir karardır
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri