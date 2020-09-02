AÖO kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? AÖO kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılır?

Açık Öğretim Ortaokulu için ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek olan adaylar için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 AÖO 1.dönem kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarını yayınladı. AÖO kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020 sorusunun yanıtı belli olurken işlemlerin yapılacağı tarih aralığı da belirlendi. İşte merak edilenler…
TARİHLER BELLİ OLDU!
Açık Öğretim Ortaokulu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020- 9 Ekim 2020 , mazerete bağlı kayıt yenileme işlemleri 10 Ekim 2020-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır
AÖO KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, mezun olana kadar her dönemde kayıt yenilemesınav bedelini ödemeleri gerekmektedir.Bir dönem için kayıt yenileme sınav bedeli, 50 TLolarak belirlenmiştir.Ücret muafiyeti durumunda olan öğrenciler mezun olana kadar her dönem en yakınHalk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır.Buişlemi yaptırmayanlar dönem sınavlarına katılamazlar.
AÖO KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Öğrenci, T.C. kimlik numarası ile T.C.Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye HalkBankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 50 TLödeyecektir.https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav bedeliniyatırabilirsiniz.Kayıt yenileme işlemi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılacaksa, kayıtyenileme sınav bedelinin yanı sıra 5 TL'de, kurumun Okul Aile Birliği banka hesapnumarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında ödenecektir.Kayıt Yenileme Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemdegörünmeyen ödemeler, kaydınızın aktifleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelinizi doğruhesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar
1. GİRİŞ tuşuna basınız.
2. Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.
3. Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.
4. EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.
5. Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ'ni seçiniz.
6. Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM K U R U M L A R I )
7. ATM tuşları yardımıyla T.C. KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna
basınız.Yatıracağınız 50 TL''yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız
8. Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.
9. Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.
10. Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için
DEVAM tuşuna basınız.
11. Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna
basınız.
12. Paranız yatırılırken lütfen ATM'den ayrılmayınız.
13. İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.
-Dikkat: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerden kimlik numarası olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen kimlik belgesinin üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını girmeleri gerekmektedir.
-Dikkat: T.C. kimlik numarası almak zorunda olmayan kişiler ile yabancı uyruklulardan yabancı kimlik numarasını alamayanlar, kayıt yaptıracakları kurum aracılığıyla Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne, 0 312 213 01 73 numaralı faks ile veya aoo@meb.gov.tr mail adresine ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından sınav bedellerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.