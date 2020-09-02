AÖO kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? AÖO kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılır?

TARİHLER BELLİ OLDU!

Açık Öğretim Ortaokulu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020- 9 Ekim 2020 , mazerete bağlı kayıt yenileme işlemleri 10 Ekim 2020-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır

AÖO KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, mezun olana kadar her dönemde kayıt yenilemesınav bedelini ödemeleri gerekmektedir.Bir dönem için kayıt yenileme sınav bedeli, 50 TLolarak belirlenmiştir.Ücret muafiyeti durumunda olan öğrenciler mezun olana kadar her dönem en yakınHalk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır.Buişlemi yaptırmayanlar dönem sınavlarına katılamazlar.

AÖO KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Öğrenci, T.C. kimlik numarası ile T.C.Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye HalkBankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 50 TLödeyecektir.https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav bedeliniyatırabilirsiniz.Kayıt yenileme işlemi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılacaksa, kayıtyenileme sınav bedelinin yanı sıra 5 TL'de, kurumun Okul Aile Birliği banka hesapnumarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında ödenecektir.Kayıt Yenileme Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemdegörünmeyen ödemeler, kaydınızın aktifleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelinizi doğruhesaba yatırdığınızdan emin olunuz.