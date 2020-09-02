Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri birliklerde görevli asker ve sivil memur maaşından 50 Osmanlı lirası kesilerek Osmanlı İtibarı Milli Bankası'na ortak yapıldığını belirten Gözükan, "Osmanlı'daki 23 bankanın İş Bankasına devir edildiği iddia edilmektedir. 11 milyon adet kurucu hisselerin akıbeti bilinmemektedir. Biz sadece hisselerimizin akıbetini bilmek istiyoruz. Bunun yanında İş Bankası ile CHP ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini savunuyoruz. CHP'nin İş Bankasındaki otoritesine ve yönetimine son verilmeli, Hilafet ve Millet Paralarının hesabı sorulmalı ve CHP uhdesindeki İş Bankası hisseleri TBMM'ye ve Diyanete devir edilmelidir" dedi.