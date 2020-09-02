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    • 02.09.2020 21:28
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    Bağımsız yargı 'ü haklı buldu! 'e 5 günlük ...

    Radyo ve (), 'e programlarında kanuna aykırı ifadelerin kullanılması dolayısıyla 5 gün geçici verilmişti. 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırıldı.Yaptığı yayınlarla toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden TELE 1'e bu gece 00.00’dan itibaren beş günlük yayın durdurma cezası uygulanacağı öğrenildi.

    Bağımsız yargı RTÜK'ü haklı buldu!

    Radyo ve (), CHP yandaşı 'e programlarında kanuna aykırı ifadelerin kullanılması dolayısıyla 5 gün geçici verilmişti.

    DURDURMA KARARI KALDIRILDI
    5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırıldı.

    Konuya ilişkin RTÜK'ten açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:
    Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kararları yargıya açıktır. Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır.

    2020/27 sayılı toplantıda Tele 1'in, Kanun'da yer alan "yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez…" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır.

    İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurul'un vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK Üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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