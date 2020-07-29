Geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nca yapılan olağan toplantıda izleme raporları değerlendirilmiş, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara yaptırım uygulanmıştı.

Bu kapsamda görevlerini yerine getiren kurul üyeleri, Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programına ceza verilmesini kararlaştırmıştı.

RTÜK, Halk TV'de 16 Haziran'da ekrana gelen programda konuk olan Hüsnü Mahalli'nin nesnel ve gerçek olmayan bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ağır ithamlar yönelttiği ve devletin varlığına yönelik tehdit ifadeleri kullandığı gerekçesiyle yayıncının daha önce yıl içinde aynı ihlali yapması kaynaklı kanala 5 gün geçici yayın durdurma cezası verilmişti.