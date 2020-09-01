Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda da incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Giresun'da Balıkçı Barınağı Projesi'ni de dün Cumhurbaşkanımız onayladı. En kısa zamanda inşallah onun da imalatına başlayacağız. Şu an ihale, bütçe ve yatırım süreci tamamlanıyor." diye konuştu.





"BÖLGE DAHA GÜZEL GÜNLERE KAVUŞACAK"



Bölgede bir süre daha bulunacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: