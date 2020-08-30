Dereli'de hayat normale dönüyor! Ana cadde temizlendi, asfaltı serildi ve çizgileri çizildi





"DEVLETİMİZ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YARINDA GİRESUN'UMUZUN YANINDA"

Karaismailoğlu, afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Dün olduğu gibi bugün de yarında Devletimiz Giresun'umuzun yanında" diyen Karaismailoğlu, Giresun'un kısa sürede ayağa kaldırılacağını kaydetti.