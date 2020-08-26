Bakanlık olarak 22 Ağustos akşamından bu yana Giresun'da olduklarını ve bölgede geniş çalışma yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, vatandaşlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

YIKILAN KÖPRÜLERİN YAPIMINA HAFTA SONU BAŞLANACAK

Bakan Karaismailoğlu, ana hatlarda ve ana yollarda herhangi bir sıkıntının olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti: