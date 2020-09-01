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    • 01.09.2020 17:32
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    "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi" İşte terörden temizlenen dağlarındaki ı

    Milli (), terör unsurlarından arındırılan 'nin Yüsekova ilçesindeki 'ndaki ına ilişkin görüntü yayınladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi." ifadelerine yer verildi.

    'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.


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