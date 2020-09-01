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    ’cü hainler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı!

    ’ne mensup oldukları gerekçesiyle haklarında örgüt üyeliğinden yargılama devam eden üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski lar E.S. ve H.B., ekiplerince jet ski ile ’na kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberi...

    Denizde FETÖ'cü avı! jet ski ile kaçarken yakalandılar

    ve Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'nca aranan-yargılama süreci devam eden üyelerinin deniz yolu ile Yunan adalarına kaçışları ve bu kaçışları organize eden şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görev yapmakta iken 'Silahlı üye olmak' suçundan ile ihraç edilen ve yargılama süreci devam eden FETÖ üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski lar E.S. ve H.B.'nin deniz yolu ile yurt dışına kaçmak istediği tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'dan 'e gelerek Çeşme, Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri takibe aldı.

    JET SKİ İLE KAÇIŞ
    Bu kapsamda 29 Ağustos 2020 günü şüphelilerin 'nden satın aldıkları jet ski ile 'a bağlı 'na kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı.

    Kolluk kuvvetlerinin titiz çalışması sonucu şüpheliler kaçamadan Çeşme İlçesi Pırlanta Plajı açıklarında yakalanarak gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR
    Şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

    Sabah/ Nazif Karaman

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