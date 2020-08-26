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    • 26.08.2020 09:17
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığınca, ‘da Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu başlatıldı! 1.495 personel görev alıyor

    Son dakika haberi... Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "'da Yıldırım 7 Narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda, , Jandarma , Polis Özel Harekat ve lerinden oluşan 1495 personel görev aldı." denildi.

    Yıldırım-7 Lice Narko-Terör operasyonu başlatıldı!

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

    Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-7 NARKO-TERÖR " Operasyonu başlatıldı.



    Bahse konu operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; , Jandarma (), Polis Özel Harekat () ve lerinden oluşan (1.495) personel [(100) operasyonel tim] görev alıyor.



    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (31) terörist etkisiz hale getirilmiş, (48) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



    YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır‘da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör operasyonu başlatıldı! 1.495 personel görev alıyor
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