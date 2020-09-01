Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.



Bakan Koca paylaşımında "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde" ifadelerine yer verdi.







Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.



1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.