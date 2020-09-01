HANGİ BÖLÜME KAÇ ÖĞRETMEN ALINACAK?

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ

Sözleşmeli öğretmenlik süresinin. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indirilmesi gündemdeydi. Konuyla ilgili son durum 2023 Eğitim Vizyonu'nda gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini, ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.