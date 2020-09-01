Sözleşmeli öğretmen atamalarının ardından atanan öğretmen şimdi ne zaman göreve başlayacaklarını ve istenilen belgelerin neler olduğunu merak ediyor. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerden lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma istenecek. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması yapıldı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 6- 17 Ağustos 2018 tarihleri aralığında tamamlandı. Daha sonra öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'ne işlendi. Bu yılda sonuçların açıklanmasının ardından aynı adımlar gerçekleşecek.
ÖĞRETMEN ATAMALARI ARASINDAN TESLİM EDİLECEK BELGELER
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI
Atama sonuçları, https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresi üzerinden erişime açıldı
HANGİ BÖLÜME KAÇ ÖĞRETMEN ALINACAK?
Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ
Sözleşmeli öğretmenlik süresinin. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indirilmesi gündemdeydi. Konuyla ilgili son durum 2023 Eğitim Vizyonu'nda gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini, ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.