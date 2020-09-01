2020 sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları açıklandı mı? MEBBİS sözleşmeli öğretmenlik atama ekranının erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi 31 Ağustos'ta sona ermişti. 60 alanda gerçekleştirilecek atamalarda taban puan 50 olacak. En fazla alım yapılacak branş sınıf öğretmenliği olacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları açıklandı mı?
ATAMALAR NASIL OLACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının 1 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Henüz bir açıklama yapılmadı ancak açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ
– Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
– Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
– Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
– Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli öğretmenlik süresi şöyle:
(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.
(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.
(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI
Yeni göreve başlamış olan sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutar; 4.494,26 TL'dir.
5 ile 10 yıl arasında bir hizmet süresi bulunan sözleşmeli öğretmenlere ödenen maaş tutarı; 4.562 TL'dir.
10 ile 15 sene arasında bir sürede hizmet yılına sahip olan sözleşmeli öğretmenler; 4.945 TL aylık almaktadırlar.
Hizmet süresi 15 ile 20 yıl arasında olanlara ödenen tutar; 5.314 TL olmaktadır.
20 yıl ve üzeri süre ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlara ödenen maaş tutarı; 5.511 TL'dir.