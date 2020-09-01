"ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT VAR"

İsmini açıklamayan Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi.

GEMİDE SALGIN PATLAK VERMİŞTİ

Koronavirüsten Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da Nisan ayında gündem Charles de Gaulle'dü. Askeri gemide salgın patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok mürettebata bulaşmıştı.