Doğu Akdeniz'de Yunaninstan'ın tahrik içeren hamlelerine destek olan Fransa'dan Türkiye karşıtı bir hamle daha geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli uçak gemisini de bölgeye göndermeye karar verdi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Yunan basınına açıklamlarda bulunan Fransız kaynaklar; Fransa'nın amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e gönderileceğini iddia etti. Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'un adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk geminin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi.
"ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT VAR"
İsmini açıklamayan Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi.
GEMİDE SALGIN PATLAK VERMİŞTİ
Koronavirüsten Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da Nisan ayında gündem Charles de Gaulle'dü. Askeri gemide salgın patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok mürettebata bulaşmıştı.