OFF OLDULAR

Oruç Reis'i hedef alan Fransız fırkateyni, F-16'larımız tarafından kilitlendi! Tüm silahları ve navigasyon sistemleri 'off' hale geldi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yasal haklarından vazgeçmedi. Oruç Reis Sismik Araştırma gemisini bölgeye gönderdi. Navtex ilan etmesi ise Avrupa'yı panikletti! Haddini aşan Fransa, Navtex ilan edilen bölgeye fırkateyn gönderdi. Oruç Reis'e eşlik eden F-16'larımız, Fransız gemisinin tüm silah sistemleri 'off' hale getirdi.