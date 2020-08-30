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    • 30.08.2020 Gazete
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    ’i hedef alan Fransız fırkateyni, F-16’larımız tarafından kilitlendi! Küstah dilini yuttu!

    Türkiye doğalgaz buldu. devlet başkanı , kudurdu. “Türkler eyleme dönüşen sözlere saygı duyar” şeklinde küstah bir cümle kurdu! Gemilerini ’e yollayıp kendince meydan okudu! Ancak jetlerimiz Fransız fırkateyninin beynini bozup kovdu! Bunu duyan Macron, dilini yuttu!

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    Türkiye doğalgaz buldu. Fransa devlet başkanı Macron, kudurdu. "Türkler eyleme dönüşen sözlere saygı duyar" şeklinde küstah bir cümle kurdu! Gemilerini Akdeniz'e yollayıp kendince meydan okudu! Ancak jetlerimiz Fransız fırkateyninin beynini bozup kovdu! Bunu duyan Macron, dilini yuttu!

    OFF OLDULAR
    Oruç Reis'i hedef alan Fransız fırkateyni, F-16'larımız tarafından kilitlendi! Tüm silahları ve navigasyon sistemleri 'off' hale geldi.

    Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yasal haklarından vazgeçmedi. Oruç Reis Sismik Araştırma gemisini bölgeye gönderdi. Navtex ilan etmesi ise Avrupa'yı panikletti! Haddini aşan Fransa, Navtex ilan edilen bölgeye fırkateyn gönderdi. Oruç Reis'e eşlik eden F-16'larımız, Fransız gemisinin tüm silah sistemleri 'off' hale getirdi.

    Navigasyonu kilitlenen ve yönünü kaybeden gemi, "Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin" diyerek yardım istedi. Bu olaydan sonra 'yüzen üs' adı verilen ABD'nin takip ve gözlem gemisi 'acil koduyla' Girit'e gitti.

    KÜSTAH!
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Akdeniz'de yasal haklarını arayan ülkemizi hedef aldı.

    "Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar" açıklamasını yaptı. Büyük tepki topladı.
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