Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan iki personel arasında yaşanan kavga konusu ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında yapılan birtakım paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.