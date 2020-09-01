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    • 01.09.2020 17:42
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    Son dakika: 'ta eden ve görevlerinden uzaklaştırıldı! Valilikten flaş açıklama

    Son dakika haberine göre 'ta, yol kontrol noktasında görevli memuru A.U.T. ve B.B.'nin sına ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, her iki isim hakkında idari soruşturmanın yanı sıra haklarında kasten yaralanma nedeniyle in başlatıldığı bildirildi.

    Kavga eden polis ve bekçi hakkında flaş karar

    Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan iki personel arasında yaşanan kavga konusu ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında yapılan birtakım paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.



    30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 19.30 sıralarında il merkezi sanayi kontrol noktasında görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup; bahse konu olay üzerine her iki personel 30.08.2020 tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır.



    Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı! Valilikten flaş açıklama
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