Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun (45), "Bu bölgede deniz 1980'li yıllarda dolguyla dolduruldu. Yol bağlantısı da sağlandı. O dönemin imkanları dahilinde menfezler yerleştirilerek, denizin birbiriyle bağlantı ve sirkülasyonu sağlandı. Ancak son yıllarda nüfusun artması ve bölgeye yazın ortalama 70 bine yakın ziyaretçi gelmesi sebebiyle menfezler yetersiz kaldı. Eğer bu konu çözülürse, koku sona erecektir" dedi.

'MENFEZLER GENİŞLETİLİP ÇOĞALTILMALI'

Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdığını ifade eden Karakoyun, "Bu bölge flamingoların ekim ayı döneminde gelip mart ayında gittiği bir bölge. Yazın flamingo olmuyor, kışın geliyor. Muğla Büyükşehir ve DSİ ile yazışmalar yaptık. Menfezler genişletilerek ve çoğaltılarak Tuzla Sulak Alan'ı için başvuruda bulunduk. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında yazımıza cevap verdi. 2019 yılı içinde menfezlerin ihalesinin yapıldığı ve firmaya teslim edildiğine dair tarafıma yazı gönderdi. Ancak 2020'nin başında pandemi olayının meydana gelmesi sonucunda biraz gecikti. Yaz döneminde çok yoğun bir trafiğimiz var, önümüzdeki aylarda bunun yapılacağını düşünüyoruz ve sirkülasyon sayesinde köpürmeler ve koku da bitecektir" dedi.