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    • 01.09.2020 12:03
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    YKS ek tercih ne zaman 2020? ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu yayınladı mı?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında YKS ek tercih ne zaman 2020? Sorusu yer alıyor. istediği üniversitede eğitim görme hayali kuran adaylar yaptıkları tercihlerle yerleşemeyince ÖSYM ikinci bir hak tanıdı. Okulların boş kontenjanlarına göre ek yerleştirmeler yapılacak. Peki ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu yayınladı mı? YKS ek tercihleri nereden ve nasıl yapılıyor? işte merak edilenler…

    YKS ek tercih ne zaman 2020? ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu yayınladı mı?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında onbinlerce kişi üniversite kayıtlarını yapmaya başladı. İstediği okula yerleşemeyenler ise ÖSYM'den gelecek ek tercih haberini bekliyordu. Peki YKS ek tercih ne zaman yapılacak, adayların merakla araştırdığı kılavuz yayınlandı mı?

    YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerde 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. Kayıtların ardından üniversitelerin boş kontenjanları belli olacak.

    Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.

    KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

    Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

    YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

    Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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