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    • 31.08.2020 11:01
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    lı kadınlar ’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin!

    Türkiye yerli otomobili, doğalgaz keşfini, yerli İHA ve SİHA'ları ve birçok devrimsel projeleri konuşurken 'li belediyelerde gündem hala su sorunu. ’nın Milas ilçesinde bulunan ’da lerinin istimlakı için ihtar kağıtlarının gittiği ileri sürülürken köylüleri ikna edemeyen belediyenin suyu kestiği iddia edildi. Günlerdir susuz kalan köylüler CHP’li belediyeye isyan ederek “Belediyeden hizmet alamıyoruz, istimlak istemiyoruz, suyumuzu geri verin” dedi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.

    Edinilen bilgiye göre, 'nın Milas ilçesinde bulunan 'da lerinin istimlakı için ihtar kağıtları köylüler gitti. Madenden çıkan kumun verimli arazisine döküleceği iddia edilirken köylüleri ikna edip yıldırmak için köye su verilmediği ileri sürüldü.

    Günlerdir susuz kalan köy kadınları kuyu ve çeşme başında 'li belediyeye isyan etti. Koronavirüs döneminde temiz kalamadıklarını ifade eden köylü kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 'e ateş püskürdü.

    "BELEDİYE HİZMETİ ALAMIYORUZ"
    Köylü kadınlar çektikleri videoda, "Rezilliğimizi bütün dünya görsün. Biz banyo yapamıyoruz, bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz, ellerimizi yıkayamıyoruz. Hayvanlarımız susuz. Siyasi oyunlar dönüyor bizim köyde, sırf istimlak olsun diye, biz istimlak istemedik diye suyumuz verilmiyor. Belediye hizmeti alamıyoruz. Biz susuz ölüyoruz.

    "OY İSTEME"
    Köyümüzde Covid hastası var karantina altında, biz hepimiz korku halinde yaşıyoruz. MUSKİ, Aylin Giray özellikle sana söylüyorum, Daire Başkanı'yım diye hava atmak ile olmuyor bu işler. Osman Gürün sakın oy istemek için arkadaşlarını bize gönderme… Bu köylü çok kızgın, artık size itimat etmiyor, ya bizi silin ya da suyumuzu getirin. Kadınlar su kuyruğu beklemekten kavga ediyoruz. Bizim de bir sabrımız var"     sözleriyle isyanlarını dile getirdi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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