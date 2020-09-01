İstanbul düğünler yasak mı? Düğünler yasaklandı mı? İstanbul düğünler nasıl olacak? Düğün, nişan, kına, sünnet töreni gibi törenlerin düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyor. İstanbul genelinde yapılacak toplu etkinlikler için araştırma yapılıyor. İstanbul düğünler yasak mı sorusuna araştırma yapılıyor. İstanbul düğünler nasıl olacak? İşte detaylar…

DÜĞÜNLERİN YASAKLANDIĞI İLLER!

Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak.