Başkan Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu







"BEN NE ALDIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"

1.7 milyon TL'ye bir kasa balığı satın alan iş adamı Kazancı, "Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.