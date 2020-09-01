Başkan Erdoğan konuşmasında "Giresun'un Dereli'yi yeniden inşa edeceğiz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız" açıklamasını yapması Giresun halkı tarafından heyecanla karşılandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Giresun Doğankent ve Dereli için planlanan, 'Yeni Kent Merkezi Projesi"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili "Doğankent'te hayata geçireceğimiz yeni kent merkezi projesi ile 55 konut ve 90 ticari ünite inşa edeceğiz" açıklaması yaptı.
Bakan Kurum ayrıca, "Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın mağduriyet yaşamaması için taşınma ve kira yardımı sağlayacak, inşallah 2021'de ilçemize yepyeni bir kent merkezi kazandıracağız" dedi.