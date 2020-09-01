



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili "Doğankent'te hayata geçireceğimiz yeni kent merkezi projesi ile 55 konut ve 90 ticari ünite inşa edeceğiz" açıklaması yaptı.







Bakan Kurum ayrıca, "Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın mağduriyet yaşamaması için taşınma ve kira yardımı sağlayacak, inşallah 2021'de ilçemize yepyeni bir kent merkezi kazandıracağız" dedi.



