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    • 01.09.2020 10:32
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    gazetesi yazdı! Türk su ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişletti

    gazetesi,Türk sunun bölgesel etki alanını yazdı. Washington Post gazetesinde yer alan haberde; Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana nun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğine dikkat çekildi. Türk askerinin , , , ve Balkanlar'da varlık gösterdiği ifade edilen yazıda, " 'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda, ve 'de devriye atıyor" denildi.

    Washington Post yazdı! Türk ordusu hiç bu kadar...

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken, 'nın adımları da yakından takip ediliyor.

    ABD'de yayın yapan gazetesi, Türk sunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; 'daki savaşın dengesini değiştirmek için 'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verdi.

    Türkiye'nin üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.

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