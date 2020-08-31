Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.08.2020 23:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2020 23:16
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını Twitter hesabından "VİRA BİSMİLLAH" diyerek kutladı. Erdoğan, paylaşımında balıkçılarımız için bereketli bir sezon diledi.

    Başkan Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını twitter'dan yaptığı paylaşım ile kutlayarak balıkçılarımız için bereketli, bol kazançlı bir sezon dileğini dile getirdi.



    Erdoğan, "Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerinin kullandı.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri