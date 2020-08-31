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    Son dakika: Başkan Erdoğan 'daki bölgesin Doğankent'ten doğalgaz ve hastane müjdesi

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan 'daki bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimatı vereceğim. Buraya hastane inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan 'daki bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

    DOĞALGAZ VE HASTANE MÜJDESİ
    Doğankent'te doğalgaz olmadığını arkadaşlarımız söyledi, gerekli talimatı verdik, süratle doğalgazı temin edeceğiz. Botaş 'buraya bu temin edilirse ben üzerime düşeni yaparım' dedi. Bu konuyu süratli bir şekilde gidermenin peşindeyiz. Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimatı vereceğim. Buraya hastane inşa edeceğiz.

    TOKİ 120 KONUT YAPACAK
    TOKİ'nin yapacağız işlerde de, merkez heyelan riski konutlarımızın yerine 120 konut inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız hızlıca bunun adımlarını atacak.

    ESNAFA 50'ŞER BİN TL
    55 tane dükkan yine TOKİ kalanıyla halledilecek. Bunların altyapı eksiklerini gidermiş durumdayız. Hemen dükkanları da bitirip sahiplerine vereceğiz. Müracatlar dahilinde de 50'şer bin TL kendilerine verilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'daki sel bölgesin Doğankent'ten doğalgaz ve hastane müjdesi
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