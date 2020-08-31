Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Giresun'daki sel bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

DOĞALGAZ VE HASTANE MÜJDESİ

Doğankent'te doğalgaz olmadığını arkadaşlarımız söyledi, gerekli talimatı verdik, süratle doğalgazı temin edeceğiz. Botaş 'buraya bu temin edilirse ben üzerime düşeni yaparım' dedi. Bu konuyu süratli bir şekilde gidermenin peşindeyiz. Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimatı vereceğim. Buraya hastane inşa edeceğiz.

TOKİ 120 KONUT YAPACAK

TOKİ'nin yapacağız işlerde de, merkez heyelan riski konutlarımızın yerine 120 konut inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız hızlıca bunun adımlarını atacak.

ESNAFA 50'ŞER BİN TL

55 tane dükkan yine TOKİ kalanıyla halledilecek. Bunların altyapı eksiklerini gidermiş durumdayız. Hemen dükkanları da bitirip sahiplerine vereceğiz. Müracatlar dahilinde de 50'şer bin TL kendilerine verilecek.