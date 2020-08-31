Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Orhan, Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

OLAY

Batman'da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, Musa Orhan'dan kendisini evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu.

İFADESİ: İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İpek Er'i Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İfadesinde, "İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum" diye ifade veren genç kız, bu olayın ardından 16 Temmuz'da intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan İpek, 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Geride bıraktığı mektubunda, sosyal medyadan tanıştıkları Musa Orhan'la yaşadıklarını gün gün anlatmıştı. Adli Tıp Kurumu raporu İpek'in ölümünün ardından hazırlandı. Rapora göre İpek tecavüze uğramıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İpek'in intihara teşebbüs etmesinden bir gün sonra gözaltına alınan Musa Orhan'a tutuklama istendi ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Musa Orhan'ı açığa aldı. İpek'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla Musa Orhan hakkında iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Teslim olan Musa Orhan 19 Ağustos'ta tutuklandı.

"KAÇMA ŞÜPHESİ YOK"

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş tutuklama kararına itiraz etti. Akkuş itiraz dilekçesinde, müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığı ve sabit ikametgâh sahibi olduğunu öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda, Musa Orhan'ın yeniden tutuklanması talep edildi. Siirt Barosu yaptığı açıklamada, "Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" denildi.

MAHKEME REDDETTİ

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise, savcılığın intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itirazını reddetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.