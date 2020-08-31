



Her sene umutlu olduklarını ancak havaların sıcak olduğunu ve iklimlerin değiştiğini dile getiren Akbulut, "Deniz suyu çok sıcak. Bundan 20-30 sene önceki gibi. Dolayısıyla balık azalıyor. Karadeniz'in balığı Ukrayna'ya gitti. Havalar sıcak olduğu için balık gelmiyor. Biz bile duramıyoruz sıcak olduğu için. Denize çıkmadan bir şey belli olmaz. Şu anda en çok palamudun çok olması bekleniyor. Bütün balıkçılar palamut için hazırlık yaptı." dedi.