Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'ın aktardığı son dakika bilgisine göre son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri olan Musa Orhan'ın küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunması sonrasında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yargılamayı yapacak mahkemenin kararının beklendiği vurgulandı. Mağdur İpek Er'in annesinin sözleri herkesin yüreklerini dağlamıştı. Talihsiz kız yaşam mücadelesini kazanamadı ve hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI!

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan ile ilgili açıklama yaptı. Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan genç kız dün hayatını kaybetmişti. Acılı annenin fotoğrafını ve "Kızımın çektiği her bir acı kadar hesap sorulmasını istiyorum" sözlerini paylaşan Twitter kullanıcıları cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan'ın tutuklanması için çağrıda bulunmuştu.

ZANLI TESLİM OLDU!

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan teslim oldu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Mağdur İpek E.'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa O.'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.

Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Sabah/ Damla Kaya