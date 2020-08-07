Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.08.2020 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2020 17:58
    ABONE OL

    21. yüzyılda 'nin belediyecilik vizyonu! Ekolojik tarım alanı dedikleri bölgeye kanalizasyondan zehir akıyor

    'li yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin "ekolojik tarım" yaptığını iddia ettiği Seferihisar'da büyük bir skandal ortaya çıktı. Lavanta bahçelerinin olduğu bölgede kanalizasyonun açıktan aktığı tespit edilirken, tarım arazilerinin içine zehir boşalıyor.

    21. yüzyılda CHP'nin belediyecilik vizyonu

    Büyükşehir Belediyesi'nin "ekolojik tarım" bölgesi olarak belirlediği İzmir Seferihisar Turgut Mahallesi'nde büyük bir skandal ortaya çıktı. Belediye tarafından yapılan lavanta bahçesine 100 metre mesafede, kanalizasyonun açıktan aktığı tespit edildi.

    Bölge halkı açıktan akan kanalizasyonla ilgili belediyeye defalarca haber verdiklerini ancak gelen yetkililerin hiçbir şey yapmadan gittiğini söyleyip tepki gösterdi. Ekolojik ve iyi tarım yaptığını iddia eden 'li nin tarım arazisine açıkta kalan kanalizasyondan adeta zehir akarken, ortaya çıkan pis koku ve bakteriler de halk sağlığını tehdit ediyor.

    21. YÜZYILDA CHP'NİN BELEDİYECİLİK VİZYONU
    Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti MKYK üyesi ve İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Burası, Seferihisar Turgut Mahallesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta bahçesine 100 metre mesafedeyiz. Açıkta akan kanalizasyon halk sağlığını tehdit ediyor, tarım arazilerinin içine zehir boşalıyor. İşte, 21. Yüzyılda CHP'nin ve Tunç Soyer'in belediyecilik vizyonu!" diyerek tepki gösterdi.

    Takvim.com.tr/Özel haber

    Haberler Güncel 21. yüzyılda CHP'nin belediyecilik vizyonu! Ekolojik tarım alanı dedikleri bölgeye kanalizasyondan zehir akıyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri