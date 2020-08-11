



'ÇANDARLI BÜYÜDÜ, PERİŞAN OLDUK'

Mahallede oturan Güler Ergüler, "Gece denmiyor, gündüz denmiyor suyumuz belirsiz saatlerde kesiliyor. Tuvaletler leş gibi. Su olmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Su, hayattır. Ne bulaşığımızı yıkayabiliyoruz ne yemeğimizi yapabiliyoruz. Bidonlarla su taşıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. O kadar zor durumdayız ki, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Çandarlı büyüdü, büyüdükçe biz perişan olduk" dedi.