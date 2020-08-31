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    • 31.08.2020 14:35
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    Bakanlık duyurdu! Su ürünleri sezonu açılışını Başkan Erdoğan yapacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020-21 Su Ürünleri Av Sezonu açılışının Başkan Erdoğan ile Bakan Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bu gece Giresun Merkez Limanı'nda yapılacağı belirtildi.

    Bakanlık duyurdu! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizinde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek.

    ERDOĞAN, DENİZE BALIK YAVRULARI BIRAKACAK
    Bu gece Giresun Merkez Limanı'nda düzenlenecek, 2020- 2021 avcılık sezonu açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.



    SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE CUMHURİYET TARİHİ REKORU
    Öte yandan geçen sezon açılışında Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 'Su Ürünleri Kanunu' değişikliğinin hayata geçmesiyle yasa dışı avcılıkla daha etkin mücadele edildi. Düzenlemeyle balıkların ve kurallara uygun avcılık yapan balıkçıların hakları korunmuş oldu. Düzenlemenin de etkisiyle geçen yıl toplam 837 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilerek, cumhuriyet tarihinin üretim rekoru kırıldı.
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