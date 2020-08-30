Bir süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak, Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle bir süre önce şikayet etmişti. Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir sür önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı. Müjde Ar'dan avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip, yaşadığı Gündoğan Mahallesi, Kızılburun mevkiindeki yüksek sesle müzik sesle yayın yapan bir otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip, Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu.

HODRİ MEYDAN