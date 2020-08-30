Eğer Yanımda uygulamasını daha önceden indirmiş ancak 1 haftalık 5 GB hediye internet kampanyasından faydalanmamışsanız yine aynı yöntemler ile hediyenizi hattınıza tanımlatabilirsiniz (Kampanyadan yararlanmak için 30 gün içinde yeni aktivasyon yapmış ya da numara taşımış olmanız gerekmektedir.).

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EBA Nedir?

Eğitim Bilişi Ağı'nın kısa adı olan EBA, bilişim teknolojisi donanımlarının kullanılması amacıyla etkin materyaller eşliğinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış olan ve an sınıf seviyelerine uygun, güvenilir, gerekli incelemelerden geçmiş e- içeriklerin bulunduğu bir soysal platform olarak tanımlanabilir.