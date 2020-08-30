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    • 30.08.2020 16:30
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    'den yeni eğitim-öğretim yılı öncesi çok önemli düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    MEB'den yeni eğitim-öğretim yılı öncesi çok önemli düzenleme

    Milli Eğitim Bakanlığı (), genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu kapsamda, ilgili yönetmeliğe "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı bir madde eklendi.

    Ek maddede, "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." ifadesi yer aldı.

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