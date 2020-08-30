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    • 30.08.2020 17:16
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    Son dakika: 'de otomobil devrildi: 4 yaralı

    Son dakika haberi... D-100 kara yolunun kesiminde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

    Düzce'de otomobil devrildi: 4 yaralı

    D-100 kara yolunun kesiminde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, yönüne ilerleyen Hasan B. idaresindeki 74 BH 931 plakalı otomobil, Bakacak mevkisinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

    Sürücü Hasan B. ile otomobildeki 3 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

    hafif yaralı olarak kurtulanlara ambulansta müdahale edildi.

    Kazazedeler, yakınlarının olay yerine gelmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

    Kaza nedeniyle Dağı'nda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

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