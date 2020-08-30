Twitter, Facebook ve Instagram'a neden girilmiyor? erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye internet sorunu! Son dakika internet kesintisi! 30 Ağustos tarihinde Türkiye genelinde internet bağlantı sorunu yaşandığı iddia edildi. Peki, İnternet çöktü mü? İnternet bağlantı sorunu var mı? Google çöktü mü? 30 Ağustos tarihinde bazı kullanıcılar internet bağlantısında sorunlar yaşadığı ve kesilmeler meydana geldiğini dile getirdi. Google ve Youtube'de de yaşanan kesintiler sonrasında internetin çöktüğü de gündeme geldi.