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    • 30.08.2020 15:57
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    'de çöktü mü? ? , , ve 'a neden girilmiyor?

    Dünyaca ünlü uygulamaları olan , ve 'da bağlandı sorunu yaşanıyor. tarihinde bazı kullanıcıların bağlantısında sorun yaşadığı belirtildi. Bazı bölgelerde bu sorunun oldukça bariz bir şekilde hissedildiği ve internet kesintileri yaşandığı iddia edildi. İnternetin yanı sıra ve gibi mecralarda da çökme yaşandığının gözlemlendiği iddia ediliyor. Peki Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube'a neden girilmiyor?

    İnternet çöktü mü? Bağlantı sorunu var mı?

    Twitter, Facebook ve Instagram'a neden girilmiyor? erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye internet sorunu! Son dakika internet kesintisi! 30 Ağustos tarihinde Türkiye genelinde internet bağlantı sorunu yaşandığı iddia edildi. Peki, İnternet çöktü mü? İnternet bağlantı sorunu var mı? Google çöktü mü? 30 Ağustos tarihinde bazı kullanıcılar internet bağlantısında sorunlar yaşadığı ve kesilmeler meydana geldiğini dile getirdi. Google ve Youtube'de de yaşanan kesintiler sonrasında internetin çöktüğü de gündeme geldi.

    İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ? İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

    30 Ağustos tarihinde bazı kullanıcılar internet bağlantısında sorunlar yaşadığı ve kesilmeler meydana geldiğini dile getirdi. Google ve Youtube'de de yaşanan kesintiler sonrasında internetin çöktüğü de gündeme geldi.

    FACEBOOK'TA DA SORUN VAR

    Kullanıcılar, sosyal medya platformu Facebook'a da erişim sıkıntısı yaşıyor. Facebook'ta kullanıcılar fotoğraf yükleme ve paylaşım sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    30 Ağustos tarihinde Twitter'a giremeyen kullanıcılar Twitter çöktü mü sorusunun cevabını ararken konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmaması sonrasında bekleyiş devam ediyor.
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    Haberler Güncel Türkiye'de internet çöktü mü? Bağlantı sorunu var mı? Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube'a neden girilmiyor?
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