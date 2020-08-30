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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar







30 Ağustos bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin kanıtıdır. Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır

HER KONUYU İSTİSMAR ARACI HALİNE GETİRENLER...

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

ZAFERLER İŞTE BU ESERLERLE KUTLANIR

Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz. Daha ileri eserleri de yapacağız. Devletlerin caydırıcı savunma sanayisine sahip olması gerekir. Kritik projeler dönemin vizyonsuz yöneticileri tarafından sabote edildi. Türkiye savunma sanayisinde dışa mahkum edildi.

Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Son 18 senede kayıpları telafi edip ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan almadık. Son 5 senede 350 civarında proje başlattık.

DÜNYADA 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Sadece Kara ve Deniz araçlarında ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini üreten 10 ülke arasındayız. Teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz.