İnternet neden yavaş ne oldu?

İnternette Google erişim olmadığı için hareket etmiyor. Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor. Ancak Twitter ve Whatsapp daha hızlı bir şekilde düzelirken Google ve Youtube halen erişim yok?

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.