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    , ve Facebook son dakika çöktü mü? Instagram ve Twitter neden açılmıyor? neden yavaş?

    Son dakika haberleri... platformları olan Facebook, , ve 'taki yavaşlığın sebebi son 2 saatir en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Bugün bu platformlara erişim sıkıntısı yaşanırken ' neden yavaş, ne zaman düzelecek? Facebook, Instagram, Twitter, ve WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor ve fotoğraf gönderilmiyor? Soruları da üzeriden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Twitter, Facebook, Instagram’a girişte sorun yaşayanlar Proxy sitelerine ve VPN gibi uygulamalara yönelerek bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

    İnternet neden yavaş? Whatsapp, Instagram ve Twitter çöktü mü?

    Son dakika haberleri... Sosyal medya platformları arasında olan Twitter ve Instagram'da ve mesajlaşma uygulaması olan Whatapp'ta şu sıralarda erişim konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'de Twitter ve Whatsapp'ta erişim problemleri yaşanıyor. En çok merak edilen İnternet neden yavaş sorusu uygulamalar ve oyunlara girmemesi sebebiyle dikkat çekiyor. Google ve Youtube erişim yokken Twitter ve Whatsapp'ta 30 Ağustos 2020 Pazar günü bir gelip bir gidiyor.


    İnternet mi çöktü? Bazı uygulamalara girilmiyor

    Türkiye'de Twitter ve Whatsapp'ta erişim problemleri yaşanıyor. En çok merak edilen İnternet neden yavaş sorusu uygulamalar ve oyunlara girmemesi sebebiyle dikkat çekiyor. Google ve Youtube erişim yokken Twitter ve Whatsapp'ta 30 Ağustos 2020 Pazar günü bir gelip bir gidiyor.

    İnternet neden yavaş ne oldu?

    İnternette Google erişim olmadığı için hareket etmiyor. Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor. Ancak Twitter ve Whatsapp daha hızlı bir şekilde düzelirken Google ve Youtube halen erişim yok?

    Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    30 Ağustos tarihinde Twitter'a giremeyen kullanıcılar Twitter çöktü mü sorusunun cevabını ararken konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmaması sonrasında bekleyiş devam ediyor.
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    Haberler Güncel Instagram, Twitter ve Facebook son dakika çöktü mü? Instagram ve Twitter neden açılmıyor? İnternet neden yavaş?
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